Серхио Перес: «В Баку «Ред Булл» привез, как я думаю, самые крупные обновления болида в этом году»

Перес оценил перспективы команды в гонке в Баку.

Пилот «Ред Булл » подвел итоги квалификации к Гран-при Азербайджана , отметив, что он остался доволен прогрессом в работе с болидом.

«Да, команде удалось неплохо перевернуть ситуацию. Мы привезли сюда хорошие обновления – думаю, это самые крупные обновления болида за этот год. В последних гонках у нас были проблемы, но сейчас, как мне кажется, мы начали исправлять ситуацию и движемся в верном направлении.

Что касается лично моего вклада, то с учетом проблем с балансом машины в последних гонках, сюда я приехал не слишком уверенным в своих силах. Так что да, сейчас я могу сказать, что мы сделали шаг в верном направлении, стали конкурентоспособнее и на короткой, и на длинной дистанции.

Тем не менее, мы все равно уступаем конкурентам – сегодня мы оказались довольно далеко от «Феррари ». Так что да, я надеюсь, что мы сможем сделать еще один шаг в правильном направлении.

Что касается завтрашней гонки – ну, хотелось бы, чтобы вместо Шарля на поуле был Макс . Тогда мы бы чувствовали себя увереннее, с точки зрения потенциала машины. К сожалению, пока это не так. Думаю, что в гонке у нас есть повод для оптимизма. Мы видели, что по скорости мы уступаем «Феррари», но мы надеемся, что на дистанции длинной гонки ситуация в большей степени склонится в нашу сторону», – рассказал Перес .

Леклер – с могучим поулом в Баку. Претенденты на титул «Ф-1» провалились