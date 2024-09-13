Карлос Сайнс: «Поначалу были на 4-5 секунд медленнее в сравнении с прошлым годом»
Сайнс рассказал о трудностях в адаптации к трассе в Баку.
Пилот «Феррари» подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Азербайджана.
«Сегодня столкнулись с обычными для Баку трудностями пятничных практик – когда в начале дня уровень сцепления с трассой крайне низок, а затем, по ходу дня, состояние покрытия трека заметно меняется.
В сравнении с прошлым годом мы были на 4-5 секунд медленнее, подобрать оптимальный баланс машины было непросто. Тем не менее, нам удалось добиться прогресса по ходу сессий, и я уверен, что мы продолжим прибавлять и в завтрашней квалификации продемонстрируем хорошее выступление», – рассказал Сайнс.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: пресс-служба «Феррари»
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