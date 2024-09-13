Джордж Расселл: «До Магнуссена 12 лет никого не банили – были ли штрафные баллы достаточно суровыми?»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о штрафных баллах после дисквалификации соперника из «Хааса» Кевина Магнуссена на Гран-при Азербайджана – это первый случай с момента введения системы.
«В предыдущие годы такие обсуждения поднимались неоднократно, когда гонщики подходили к грани.
12 лет никого не банили, так что можно спорить о том, были ли на самом деле штрафные баллы достаточно суровыми? Безусловно, штрафные баллы [Магнуссена] в Монце кажутся жесткими, но также можно рассуждать о том, что некоторые другие инциденты не были оценены достаточно серьезно.
Так что да, думаю, нам также нужен своего рода прецедент, как и молодежным сериям. Ребята в «Ф-4», «Ф-3», «Ф-2» смотрят на нас. Нельзя спускать с рук опасный или хаотичный пилотаж – в какой-то момент ты должен понести наказание», – отметил Расселл перед Гран-при Азербайджана.
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