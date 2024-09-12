«Стюарды стремятся вмешиваться даже при минимальном контакте». Нико Хюлькенберг недоволен дисквалификацией Магнуссена

Хюлькенберг призвал пересмотреть правила оценки борьбы на трассе.

Пилот «Хааса » рассказал, что как и многие другие гонщики не согласен с дисквалификацией Кевина Магнуссена на Гран-при Азербайджана – причиной которой стало получение 12 штрафных баллов.

По мнению Хюлькенберга , в данный момент стюарды слишком сильно придираются к пилотам и не оставляют без внимания и штрафов даже минимальные контакты, которые нужно расценивать как гоночные инциденты.

«Мне не показалось, что за такой маневр нужно давать два штрафных балла, да и 10-секундный штраф в такой ситуации – это слишком жестко, как мне кажется. И большинство гонщиков думают так же.

Например, у меня был случай борьбы с Фернандо Алонсо в спринте в Австрии, когда я пытался совершить обгон в третьем повороте, заблокировал колеса, меня снесло в сторону и Фернандо пришлось выехать за пределы трассы. Но это гонки. Чтобы совершить обгон, ты должен выйти из зоны комфорта, пойти на определенный риск. И да, в таких ситуациях иногда случаются подобные вещи.

В моем случае с Фернандо, как и в случае [Магнуссена] с Пьером Гасли оба гонщика сказали, что ничего особенного не случилось. Так что создается впечатление, что стюарды стремятся вмешиваться в ситуацию каждый раз, когда между болидами происходит даже минимальный контакт. Они не хотят оставлять ни один случай без последствий.

Гонщики считают, что стюардам нет смысла вмешиваться при каждом случае контакта. Так что возможно, что правила штрафов стоит пересмотреть и как-то изменить. Потому что нам нужна возможность гоняться, бороться, а в противном случае делать это будет сложно.

И гонки станут скучными и унылыми, потому что пилоты просто не смогут бороться друг с другом, если их каждый раз будут за это штрафовать. Уверен, этот вопрос будет поднят на собрании пилотов, и мы обсудим ситуацию с гоночным директором ФИА.

Система штрафных баллов должна существовать для экстремальных случаев, если гонщик действительно сделать что-то очень глупое или опасное. Так что да, правила нужны, чтобы держать ситуацию под контролем. Чтобы гонщики знали, что за опасные и глупые действия будут последствия», – рассказал Хюлькенберг.

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