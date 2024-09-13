Гельмут Марко о ставке «Макларена» на Норриса: «Это осложняет жизнь «Ред Булл», но посмотрим, как отреагирует Пиастри»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал новость о том, что «Макларен» будет работать на Ландо Норриса в борьбе с Максом Ферстаппеном за личное чемпионство.
«То, что Ландо Норрис станет первым номером – серьезное заявление, и, конечно, оно осложняет нам жизнь.
Но посмотрим, как Оскар Пиастри отреагирует на данное решение. Разумеется, не в природе гонщика довольствоваться статусом второго номера.
«Макларен» показывает силу на каждой трассе с Майами, на любом типе шин, так что, безусловно, команда претендует на победу [на Гран-при Азербайджана]», – заявил Марко.
«Макларену» пора поддержать Норриса в гонке за Ферстаппеном? Вся «Ф-1» просит!
Оскар Пиастри о командной тактике: «Суть явно не в том, что теперь я буду должен в каждой гонке пропускать Норриса»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий