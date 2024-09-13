Гельмут Марко о ставке «Макларена» на Норриса: «Это осложняет жизнь «Ред Булл», но посмотрим, как отреагирует Пиастри»

Марко высказался о командной иерархии в «Макларене».

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко прокомментировал новость о том, что «Макларен» будет работать на Ландо Норриса в борьбе с Максом Ферстаппеном за личное чемпионство.

«То, что Ландо Норрис станет первым номером – серьезное заявление, и, конечно, оно осложняет нам жизнь.

Но посмотрим, как Оскар Пиастри отреагирует на данное решение. Разумеется, не в природе гонщика довольствоваться статусом второго номера.

«Макларен» показывает силу на каждой трассе с Майами, на любом типе шин, так что, безусловно, команда претендует на победу [на Гран-при Азербайджана ]», – заявил Марко.

«Макларену» пора поддержать Норриса в гонке за Ферстаппеном? Вся «Ф-1» просит!

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