Эдриан Ньюи сомневается в возвращении Феттеля в «Ф-1»: «Себастьян решил идти дальше и заниматься другими вещами»
Ньюи не представляет себе возвращение Феттеля в «Формулу-1».
Будущий управляющий технический партнер «Астон Мартин» уверен, что Себастьян Феттель не планирует возвращаться в чемпионат и решил посвятить себя другим занятиям.
Ранее в прессе сообщалось о возможности возвращения Феттеля в составе «Ауди».
«Мы с Себастьяном недавно созванивались. Сейчас он путешествует по Норвегии в своем доме на колесах.
Может ли он вернуться в «Формулу-1»? Я с трудом себе такое представляю. Он наслаждается жизнью. Он решил идти дальше и заниматься другими вещами. Ему стоит отдать должное», – рассказал Ньюи.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Crash.net
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