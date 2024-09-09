В MotoGP введут радиопереговоры с гонщиками с 2025 года
С 2025 года «Дорна» – промоутер чемпионата мира по мотогонкам MotoGP – начнет внедрять радиопереговоры со спортсменами.
В следующем сезоне переговоры будут односторонними: гоночная дирекция сможет включать пилотам предварительно записанные короткие сообщения ради улучшения безопасности.
На второй стадии система станет двусторонней, и гонщики смогут также высказываться в адрес дирекции. Это произойдет в 2026 году или раньше.
Наконец, последней фазой станет введение системы для переговоров между мостиком и пилотами. Сроки пока неизвестны.
«Дорна» работает над системой годами, и в 2022-м спортсмены уже опробовали шлемы с наушниками на тестах. На заездах после Гран-при Сан-Марино-2024 несколько гонщиков также приняли участие в проверке.
«Я считаю, что это очень хорошая идея по многим причинам. Еще предстоит большой путь, потому что до сих пор сложно хорошо слышать из-за шума байка.
Думаю, здорово, когда есть канал коммуникации на тот случай, если произошло что-то серьезное на трассе», – поделился мнением Фабио Куартараро из «Ямахи», тестировавший систему как в 2022-м, так и сейчас.
MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Маркес выиграл гонку, Баньяя – 2-й, Бастианини – 3-й
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