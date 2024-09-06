Макс Ферстаппен: «С Алонсо постоянно шутим, что хотелось бы вместе погонять в Ле-Мане»

Ферстаппен хотел бы выступать в Ле-Мане с Алонсо и де Врисом .

Пилот «Ред Булл » рассказал, с какими пилотами был бы рад провести гонку «24 часа Ле-Мана», если бы у него была возможность самому собирать экипаж.

Ферстаппен не скрывает, что в будущем, после карьеры в «Ф-1», хотел бы попробовать себя в гонках на выносливость.

«Один из тех, кого бы я хотел видеть в команде – это определенно Ник де Врис. Он быстрый гонщик, и при этом очень легкий. А сейчас быстрым и легким гонщикам в Ле-Мане выступать очень комфортно.

Также мы с Фернандо Алонсо постоянно шутим, что нам бы хотелось вместе погонять в Ле-Мане, это было бы и правда круто. И вот нас уже трое.

Еще я постоянно говорю своему отцу, что мы должны сделать это вместе. Он правда все еще не хочет [ехать в Ле-Мане], но я бы точно добавил его четвертым пилотом в экипаж. Так что да, это была бы веселая гоночная неделя», – рассказал Ферстаппен .

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