  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гюнтер Штайнер о Ферстаппене в «Мерседесе»: «Шансы серьезные, Макс не очень доволен положением дел в «Ред Булл»
1

Гюнтер Штайнер о Ферстаппене в «Мерседесе»: «Шансы серьезные, Макс не очень доволен положением дел в «Ред Булл»

Штайнер считает переход Ферстаппена в «Мерседес» реалистичным сценарием

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер не удивится, если в 2026 году Макс Ферстаппен покинет «Ред Булл» и присоединится к «Мерседесу».

«Шансы серьезные. Мы знаем, что Макс всегда хотел перейти в «Мерседес», и, думаю, в данный момент он не очень доволен положением дел.

В следующем году у Макса будет много информации о состоянии моторной программы «Ред Булл», много информации о состоянии моторной программы «Мерседеса». Тогда он сможет не надеяться, а сказать: «Я знаю, что «Мерседес» лучше», – отметил Штайнер.

По мнению Гюнтера, в случае перехода Ферстаппена в «Мерседес» места рискует лишиться как Джордж Расселл, так и Андреа Кими Антонелли:

«Да, [Расселла] могут нагреть, но, думаю, он в курсе. Доказать свою ценность можно, добывая результаты в паре с Кими Антонелли.

Что касается побед над новичком, то выигрывать можно по-разному. Если над ним доминировать… Как бы Тото [Вольфф] ни любил Кими, если не будет результатов, любовь довольно быстро пройдет. Это любовь, завязанная на результатах: «Я люблю тебя, пока ты выступаешь хорошо».

Журналист Бенуа: «Клан Ферстаппена давно решил не оставаться в «Ред Булл» до 2028-го»

Гельмут Марко: «В 2025-м Ферстаппен будет выступать за «Ред Булл», до 2026-го еще так далеко»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст The Red Flags
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМерседес
logoТото Вольфф
logoХаас
logoМакс Ферстаппен
logoГюнтер Штайнер
logoДжордж Расселл
logoАндреа Кими Антонелли
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Lenovo станет глобальным партнером «Формулы-1»
1сегодня, 16:37
Гюнтер Штайнер о «Макларене»: «Я бы применил командные приказы. Надо делать все возможное, даже если Пиастри недоволен»
5сегодня, 15:55
Гельмут Марко: «Для Норриса был готов контракт на 2019-й в «Торо Россо»
2сегодня, 14:42
Журналист Бенуа: «Клан Ферстаппена давно решил не оставаться в «Ред Булл» до 2028-го»
14сегодня, 13:50
Составы команд MotoGP на сезон-2025: известен 21 гонщик из 22
7сегодня, 13:20
WRC. Ожье сразится за 9-й титул – 40-летний гонщик проведет все оставшиеся этапы сезона
2сегодня, 12:58
MotoGP. Оливейра перейдет в «Прамак» в 2025 году
1сегодня, 12:27
«Дорна» останется промоутером MotoGP до 2060 года
3сегодня, 11:05
Эдди Джордан: «Не вижу, как Антонелли заслужил место в «Мерседесе»
14сегодня, 10:32
Дебют Квята в японской «Супер-Формуле» сорвался из-за санкций
20сегодня, 09:56
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото
Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
2 сентября, 13:29Фото
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30
Прошел четвертый этап Yuka Drive Fest в Самаре
23 августа, 12:34Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
19 августа, 06:50
Артем Шабанов одержал победу в Гран-При Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway
12 августа, 15:20Фото
Заключительный этап IDDC пройдет 31 августа и 1 сентября на автодроме «Игора Драйв»
6 августа, 10:55Фото
Пятый этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на трассе Moscow Raceway 10 и 11 августа
5 августа, 13:11Фото
Четвертый этап Yuka Drive Fest пройдет в Самаре 18 августа
1 августа, 12:50