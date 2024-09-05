Гюнтер Штайнер о Ферстаппене в «Мерседесе»: «Шансы серьезные, Макс не очень доволен положением дел в «Ред Булл»
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер не удивится, если в 2026 году Макс Ферстаппен покинет «Ред Булл» и присоединится к «Мерседесу».
«Шансы серьезные. Мы знаем, что Макс всегда хотел перейти в «Мерседес», и, думаю, в данный момент он не очень доволен положением дел.
В следующем году у Макса будет много информации о состоянии моторной программы «Ред Булл», много информации о состоянии моторной программы «Мерседеса». Тогда он сможет не надеяться, а сказать: «Я знаю, что «Мерседес» лучше», – отметил Штайнер.
По мнению Гюнтера, в случае перехода Ферстаппена в «Мерседес» места рискует лишиться как Джордж Расселл, так и Андреа Кими Антонелли:
«Да, [Расселла] могут нагреть, но, думаю, он в курсе. Доказать свою ценность можно, добывая результаты в паре с Кими Антонелли.
Что касается побед над новичком, то выигрывать можно по-разному. Если над ним доминировать… Как бы Тото [Вольфф] ни любил Кими, если не будет результатов, любовь довольно быстро пройдет. Это любовь, завязанная на результатах: «Я люблю тебя, пока ты выступаешь хорошо».
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