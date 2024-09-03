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Оливер Бермэн: «Не завидую переходу Антонелли в «Мерседес». У меня есть место в «Ф-1»

Бермэн отреагировал на сделку своего напарника Антонелли с «Мерседесом»

Пилот «Премы» в «Формуле-2» Оливер Бермэн в следующем году будет выступать в «Формуле-1» за «Хаас», его партнер по команде Андреа Кими Антонелли – за «Мерседес».

Британец прокомментировал новость о контракте товарища:

«Да уж, не особо ожидаемое объявление! Шучу.

Я очень рад за Кими, это давно назревало, ходили разговоры. Наверное, приятно, когда о твоем будущем наконец объявляют. Особенно с учетом нынешних выступлений «Мерседеса». Я очень рад за него.

Я бы не сказал, что завидую. У меня есть место в «Ф-1», а это главное. В данный момент решетка очень и очень плотная. И есть ощущение, что я действительно смогу побороться за очки и в следующем году.

Так что да, я желаю ему всего наилучшего. И я очень рад, что буду на решетке вместе с ним в следующем сезоне».

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Антонелли опередил Дуэна в борьбе за №12 в «Ф-1» (Autosport)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoФормула-1
logoМерседес
logoФормула-2
Према
logoХаас
logoОливер Бермэн
logoАндреа Кими Антонелли
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