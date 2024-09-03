Оливер Бермэн: «Не завидую переходу Антонелли в «Мерседес». У меня есть место в «Ф-1»
Пилот «Премы» в «Формуле-2» Оливер Бермэн в следующем году будет выступать в «Формуле-1» за «Хаас», его партнер по команде Андреа Кими Антонелли – за «Мерседес».
Британец прокомментировал новость о контракте товарища:
«Да уж, не особо ожидаемое объявление! Шучу.
Я очень рад за Кими, это давно назревало, ходили разговоры. Наверное, приятно, когда о твоем будущем наконец объявляют. Особенно с учетом нынешних выступлений «Мерседеса». Я очень рад за него.
Я бы не сказал, что завидую. У меня есть место в «Ф-1», а это главное. В данный момент решетка очень и очень плотная. И есть ощущение, что я действительно смогу побороться за очки и в следующем году.
Так что да, я желаю ему всего наилучшего. И я очень рад, что буду на решетке вместе с ним в следующем сезоне».
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