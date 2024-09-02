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  • «Рациональный подход должен взять вверх». Тото Вольфф – о необходимости применять командную тактику в «Макларене»
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«Рациональный подход должен взять вверх». Тото Вольфф – о необходимости применять командную тактику в «Макларене»

Вольфф посоветовал «Макларену» начать применять командную тактику.

Исполнительный директор «Мерседеса» высказался об итогах Гран-при Италии, по результатам которого Ландо Норрис сумел отыграть у Макса Ферстаппена 8 очков, хотя имел шансы добиться большего.

Однако Норрис, стартовавший в Монце с поула, снова проиграл старт и на первом круге пропустил атаку со стороны Оскара Пиастри. И в результате так и не сумел обойти напарника к финишу гонки.

«Я думаю, что команда, внезапно начавшая бороться за самые высокие места, в такой ситуации может оказаться, что называется, между молотом и наковальней. Ведь с одной стороны они настоящие гонщики, как и мы. И хотят быть уверены, что побеждать будет сильнейший гонщик. Но с другой стороны вопрос в том, как вы будете реагировать, когда данная модель начнет давать сбои и будет сказываться на результатах команды.

Команда в такой ситуации всегда будет в проигрышном положении – поскольку если вы скажете сохранять позиции и начнете применять командную тактику, то пойдете против своей природы. Но в этой ситуации рациональный подход должен взять вверх.

Ведь в конце концов вы не хотите проиграть чемпионат с разницей в 3-5 очков, которые могли бы легко отыграть [путем применения командой тактики]. Так что да, удерживать равновесие, балансируя на этом канате, весьма непросто.

При этом никто не понимает этот спорт лучше Андреа Стеллы. Он и сам неоднократно видел, как подобные ситуации происходили буквально у него на глазах в «Феррари» [Стелла работал в Скудерии в период с 2000 до 2014 года].

В душе он настоящий гонщик и не хочет этого делать – наоборот, он хочет дать своим пилотам гоняться. Но я думаю, что после этой гонки в «Макларене» все-таки придут к заключению, что им нужно что-то с этим делать. Именно в этот момент мы, в свое время, и ввели в «Мерседесе» понятие «правила поведения», а потом изменили формулировку на «гоночные намерения», потому что понятия «правил» слишком жестко воспринимается гонщиками», – рассказал Вольфф.

Победа «Феррари» в Италии – тактический восторг! Леклер перехитрил всех на мертвых шинах

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
Гран-при Италии
logoМакларен
logoФормула-1
logoМерседес
logoАндреа Стелла
logoТото Вольфф
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
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