Магнуссен получил 10-секундный штраф в Монце и рискует пропустить следующий Гран-при
Гонщику «Хааса» Кевину Магнуссену выписали очередной штраф.
Магнуссен получил лишние десять секунд за столкновение с соперником из «Альпин» Пьером Гасли на Гран-при Италии. Стюарды пока не сообщили, достанутся ли Кевину штрафные баллы. Обычно за подобное нарушение дают два пункта.
У датчанина десять штрафных баллов. Если Магнуссен доведет счет до 12, то пропустит ближайший Гран-при.
За ходом заезда можно следить на странице онлайна:
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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