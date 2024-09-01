Магнуссен получил 10-секундный штраф в Монце и рискует пропустить следующий Гран-при

Гонщику «Хааса » Кевину Магнуссену выписали очередной штраф.

Магнуссен получил лишние десять секунд за столкновение с соперником из «Альпин » Пьером Гасли на Гран-при Италии . Стюарды пока не сообщили, достанутся ли Кевину штрафные баллы. Обычно за подобное нарушение дают два пункта.

У датчанина десять штрафных баллов. Если Магнуссен доведет счет до 12, то пропустит ближайший Гран-при.

За ходом заезда можно следить на странице онлайна:

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