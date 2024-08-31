Гельмут Марко о проблемах «Ред Булл»: «Ньюи больше не вовлечен в гоночный процесс – это важный фактор»

Марко заявил, что «Ред Булл» не хватает знаний Ньюи

Советник «Ред Булл» высказался о провальной для команды квалификации к Гран-при Италии, где Макс Ферстаппен стал седьмым, а Серхио Перес – восьмым.

«Поначалу казалось, что преимущество «Макларена » исчезло, а затем в третьем сегменте они показали, что превосходят всех остальных.

Думаю, во втором сегменте мы были на втором месте в нескольких сотых позади [Льюиса] Хэмилтона, а затем, в третьем сегменте, внезапно ничего не сработало. [До квалификации] мы внесли незначительные изменения – в теории они не могли так повлиять на темп. Выходит запутанно. Обычно использованный комплект шин на три-четыре десятых медленнее», – сказал Марко .

Кроме того, Гельмут признал, что с проблемой было бы проще разобраться, если бы «Ред Булл » не покинул главный конструктор Эдриан Ньюи :

«Ньюи больше не вовлечен в гоночный процесс – это важный фактор. У нас широкая база [данных и возможностей], но, возможно, в такой ситуации помогли бы невероятные знания, которые он накопил за годы в «Формуле-1».

Гран-при Италии-2024. Норрис выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 7-й