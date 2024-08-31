Кристиан Хорнер: «Есть какая-то фундаментальная проблема, которая мешает «Ред Булл» быть в топе»

Хорнер считает, что «Ред Булл» нужно срочно разобраться с темпом

Руководитель «Ред Булл » считает, что успеху команды препятствует пока неизвестная ошибка, допущенная на фундаментальном уровне.

В квалификации к Гран-при Италии коллектив добился невероятно низких для себя результатов: Макс Ферстаппен показал седьмое время, в то время как Серхио Перес стал восьмым.

«У нас нет баланса – вы можете услышать это из комментариев Макса. Есть какая-то фундаментальная проблема, которая мешает нам быть в топе. Во втором сегменте все было не так плохо, но в третьем мы отстали на мили.

Мы изучаем все подряд. На прошлой неделе мы ездили на старой спецификации, чтобы проверить, исправит ли это проблему. Но на деле у нас были те же характеристики и трудности.

Нам нужно срочно с этим разобраться, так как за последние несколько гонок «Макларен » сделал значительный шаг вперед. А теперь мы также отстаем от «Феррари » и «Мерседеса».

В болиде что-то явно не работает. Для инженерной проблемы должно найтись инженерное решение», – сказал Хорнер.

Гран-при Италии-2024. Норрис выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 7-й