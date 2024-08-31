Джордж Расселл: «Старт 3-м – лучше, чем я ожидал. Поем пиццы, чтобы не оказаться слишком легким в гонке»
Пилот «Мерседес» Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Италии: британец неожиданно для себя занял третью позицию, уступив лишь гонщикам «Макларена».
«Было отлично. Третье место – несколько лучше, чем я ожидал, ведь сессия получилось по-настоящему тяжелой, первый и второй сегменты. К счастью, в итоге мы спасли место. И мы не так далеки от болидов «Макларена».
Они в данный момент очень быстры. Мы упорно работаем над тем, чтобы их нагнать, но я невероятно доволен третьим местом», – признался Расселл.
Джордж также ответил на вопрос о гонке, сделав отсылку к дисквалификации за недовес в Бельгии:
«Считаю, борьба будет трудной. Все очень плотно. Для «Ф-1» это захватывающе: мы все ждали такого соперничества, когда знаешь, что при отличном выступлении у тебя есть шанс на победу. Так что я заряжен на завтра.
Вечером поем пиццы, чтобы заправиться, чуть набрать вес и не оказаться слишком легким завтра. Надеюсь, получится сразиться за хороший результат».
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