Оскар Пиастри: «Стартовать со второго места не всегда плохо, посмотрим, как будут работать шины»
Пиастри считает, что может выиграть в Монце
Пилот «Макларена» прокомментировал итоги квалификации к Гран-при Италии, где стал вторым. Его напарник Ландо Норрис взял поул.
«Этого не хватило – мне кажется, в этом году я часто так говорил. Но это хороший результат для команды.
Не было никакой гарантии, что мы займем весь первый ряд, так что мы отлично поработали.
Стартовать со второго места не всегда плохо, посмотрим, как будут работать шины. При такой плотной борьбе гонка получится захватывающей», – сказал Пиастри.
Гран-при Италии-2024. Норрис выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 7-й
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
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