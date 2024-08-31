Тото Вольфф: «Антонелли и Расселл – идеальный состав для новой главы в истории «Мерседеса»

Вольфф прокомментировал контракт «Мерседеса» с Антонелли

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф поделился мнением о составе команды на сезон-2025.

Пилот «Формулы-2» Андреа Кими Антонелли присоединится к Джорджу Расселлу и заменит уходящего в «Феррари » Льюиса Хэмилтона .

«Наш состав на 2025 год сочетает в себе опыт, талант, молодость и абсолютную чистую скорость. Мы в предвкушении от того, что Джордж и Кими привнесут в команду – как самостоятельные гонщики, а также в партнерстве.

Это идеальный состав для того, чтобы начать новую главу в нашей истории. Кроме того, это свидетельствует о силе нашей юниорской программы и о вере в таланты, взращенные нами.

Джордж доказал, что является одним из лучших пилотов в мире. Он не только быстрый, стабильный и целеустремленный, но также развился в сильного лидера в команде.

Кими стабильно демонстрировал талант и скорость, необходимый для выступлений в нашем спорте на самом высоком уровне. Мы знаем, что это еще один большой шаг вперед, однако он впечатлил на тестах «Ф-1» в этом году, и мы будем поддерживать его на всех стадиях обучения.

В лице Джорджа он получит опытного напарника, у которого сможет учиться и оттачивать мастерство. Я убежден, что оба пилота внесут огромный вклад по мере того, как мы продолжаем набирать ход и сражаться среди лидеров», – заявил Тото.

Антонелли подписал контракт с «Мерседесом» и займет место Хэмилтона в 2025 году

Антонелли разбил болид в дебютной практике за «Мерседес». 18-летний пилот – вероятный сменщик Хэмилтона в 2025-м