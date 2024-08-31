Тото Вольфф: «Антонелли и Расселл – идеальный состав для новой главы в истории «Мерседеса»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мнением о составе команды на сезон-2025.
Пилот «Формулы-2» Андреа Кими Антонелли присоединится к Джорджу Расселлу и заменит уходящего в «Феррари» Льюиса Хэмилтона.
«Наш состав на 2025 год сочетает в себе опыт, талант, молодость и абсолютную чистую скорость. Мы в предвкушении от того, что Джордж и Кими привнесут в команду – как самостоятельные гонщики, а также в партнерстве.
Это идеальный состав для того, чтобы начать новую главу в нашей истории. Кроме того, это свидетельствует о силе нашей юниорской программы и о вере в таланты, взращенные нами.
Джордж доказал, что является одним из лучших пилотов в мире. Он не только быстрый, стабильный и целеустремленный, но также развился в сильного лидера в команде.
Кими стабильно демонстрировал талант и скорость, необходимый для выступлений в нашем спорте на самом высоком уровне. Мы знаем, что это еще один большой шаг вперед, однако он впечатлил на тестах «Ф-1» в этом году, и мы будем поддерживать его на всех стадиях обучения.
В лице Джорджа он получит опытного напарника, у которого сможет учиться и оттачивать мастерство. Я убежден, что оба пилота внесут огромный вклад по мере того, как мы продолжаем набирать ход и сражаться среди лидеров», – заявил Тото.
Антонелли подписал контракт с «Мерседесом» и займет место Хэмилтона в 2025 году
Антонелли разбил болид в дебютной практике за «Мерседес». 18-летний пилот – вероятный сменщик Хэмилтона в 2025-м
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий