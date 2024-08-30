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  • Франко Колапинто: «К счастью, я мог наслаждаться сегодняшним днем, а не гоняться за временами кругов»
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Франко Колапинто: «К счастью, я мог наслаждаться сегодняшним днем, а не гоняться за временами кругов»

Колапинто рассказал, как провел первые практики за «Уильямс»

Новичок «Уильямса» подвел итоги дебютного дня в «Ф-1» на Гран-при Италии.

«Я старался привести болид в более удобное для себя состояние. Во второй практике мне стало гораздо комфортнее, и я пытался найти пределы, ехал все более стабильно, обретал уверенность на высоких скоростях.

Мне все еще не хватает темпа в быстрых поворотах, и нужно понять лимит шин, поскольку они очень чувствительны к температуре, из-за которой изнашиваются. Мне нужно получше с этим разобраться.

Порой я переусердствую, или еду недостаточно быстро, или недостаточно работаю с тормозом. У шин есть особенность, которую очень сложно понять. Если разобраться, то можно попасть в хорошее «рабочее окно».

Мы сделали хороший шаг вперед во второй практике – это прибавило мне уверенности. Я доволен. Мне все понравилось, предстоит еще отработать несколько моментов наподобие стартов. Но мы не особо отстаем от Алекса [Албона].

Физически я нормально перенес жару. «Монца» – простая трасса с точки зрения требований к физической форме. С шеей все в порядке, я привыкал к тому, чтобы пить в болиде.

К счастью, я мог наслаждаться сегодняшним днем, а не гоняться за временами кругов. Я просто старался сконцентрироваться на себе.

Все прошло вполне хорошо. В первой практике я был весьма осторожен, начал чуть лучше понимать шины. Но я все еще пытаюсь разобраться с тем, как справляться с износом.

В целом, для первой пятницы в роли пилота «Ф-1» день прошел хорошо. Я очень горд и счастлив», – сказал Колапинто.

Гран-при Италии-2024. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Норрис – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 14-й 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Гран-при Италии
logoУильямс
logoФормула-1
logoАлександр Албон
Франко Колапинто
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