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Ландо Норрис: «8 болидов выглядят быстрыми, квалификация должна быть захватывающей»

Норрис ожидает плотнейшую квалификацию в Монце

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис поделился мыслями после первых двух практик к Гран-при Италии.

«В первой тренировке был низкий уровень сцепления – наверное, все так скажут. Но ко второй сессии трасса сильно улучшилась, а я, пожалуй, не прибавил так, как следовало.

У нас быстрая машина, Оскар [Пиастри] был очень быстрым. Он допустил большую ошибку и потерял где-то четыре или пять десятых. Он должен был стать первым, а я довольно далеко – есть над чем поработать.

Все плотно между «Феррари», нами, «Ред Булл», «Мерседес» также выглядит очень быстрым. В этот раз есть восемь болидов, которые все выглядят быстрыми. Завтра должно быть захватывающе», – предположил Ландо.

Гран-при Италии-2024. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Норрис – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 14-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Гран-при Италии
logoФеррари
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМерседес
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
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