Ландо Норрис: «8 болидов выглядят быстрыми, квалификация должна быть захватывающей»
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис поделился мыслями после первых двух практик к Гран-при Италии.
«В первой тренировке был низкий уровень сцепления – наверное, все так скажут. Но ко второй сессии трасса сильно улучшилась, а я, пожалуй, не прибавил так, как следовало.
У нас быстрая машина, Оскар [Пиастри] был очень быстрым. Он допустил большую ошибку и потерял где-то четыре или пять десятых. Он должен был стать первым, а я довольно далеко – есть над чем поработать.
Все плотно между «Феррари», нами, «Ред Булл», «Мерседес» также выглядит очень быстрым. В этот раз есть восемь болидов, которые все выглядят быстрыми. Завтра должно быть захватывающе», – предположил Ландо.
Гран-при Италии-2024. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Норрис – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 14-й
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