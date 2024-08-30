«Дайте нам гоняться». Сотрудники моторного подразделения «Альпин» протестуют в Монце против закрытия программы в «Ф-1»
Сотрудники моторного подразделения «Рено» / «Альпин» устроили акцию протеста в первый день уик-энда Гран-при Италии.
Как сообщалось ранее, около сотни специалистов из базы в Вири отправились в Монцу, чтобы выразить недовольство сворачиванием моторной программы в «Формуле-1».
С 2026 года «Альпин» начнет использовать двигатели «Мерседеса», хотя официального подтверждения пока нет.
Сотрудники вывесили плакат с надписью «Дайте нам гоняться» и призывом «спасти 50 лет французской «Формулы-1».
Также перечислены чемпионства с двигателями «Рено», завоеванные командами «Уильямс», «Бенеттон», «Рено» и «Ред Булл».
Сотрудники моторного подразделения «Альпин» проведут акцию протеста на Гран-при Италии
Ньюи все еще оценивает варианты в «Астон Мартин», «Уильямсе» и «Альпин» (BBC)
Фото: Autosport
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