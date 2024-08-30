«Дайте нам гоняться». Сотрудники моторного подразделения «Альпин» протестуют в Монце против закрытия программы в «Ф-1»

Сотрудники моторного подразделения «Рено » / «Альпин» устроили акцию протеста в первый день уик-энда Гран-при Италии.

Как сообщалось ранее, около сотни специалистов из базы в Вири отправились в Монцу, чтобы выразить недовольство сворачиванием моторной программы в «Формуле-1».

С 2026 года «Альпин» начнет использовать двигатели «Мерседеса », хотя официального подтверждения пока нет.

Сотрудники вывесили плакат с надписью «Дайте нам гоняться» и призывом «спасти 50 лет французской «Формулы-1».

Также перечислены чемпионства с двигателями «Рено», завоеванные командами «Уильямс», «Бенеттон », «Рено» и «Ред Булл ».

Сотрудники моторного подразделения «Альпин» проведут акцию протеста на Гран-при Италии

Ньюи все еще оценивает варианты в «Астон Мартин», «Уильямсе» и «Альпин» (BBC)

Фото: Autosport