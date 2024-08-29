Сотрудники моторного подразделения «Альпин» проведут акцию протеста на Гран-при Италии

Специалисты из Вири выразят недовольство свертыванием программы в «Ф-1»

На Гран-при Италии состоится акция протеста сотрудников моторной базы «Альпин» в Вири.

С сезона-2026 команда откажется от собственных силовых установок и начнет сотрудничество с «Мерседесом ». Формально о сделке не сообщалось, однако руководство «Альпин» косвенно подтвердило информацию.

Предполагается, что база будет закрыта или перепрофилирована для других гоночных программ группы «Рено».

В пятницу, 30 августа, около сотни людей из моторного подразделения посетят практики перед Гран-при Италии и вывесят баннеры. Сотрудники наденут белые футболки с логотипом «Альпин» и слоганом #ViryOnTrack (#ВириНаТрассе) и черные нарукавные повязки.

Сотрудники «Альпин» назвали «предательством ДНК» возможный отказ команды от собственных моторов (Motorsport.com)