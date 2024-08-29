Сотрудники моторного подразделения «Альпин» проведут акцию протеста на Гран-при Италии
На Гран-при Италии состоится акция протеста сотрудников моторной базы «Альпин» в Вири.
С сезона-2026 команда откажется от собственных силовых установок и начнет сотрудничество с «Мерседесом». Формально о сделке не сообщалось, однако руководство «Альпин» косвенно подтвердило информацию.
Предполагается, что база будет закрыта или перепрофилирована для других гоночных программ группы «Рено».
В пятницу, 30 августа, около сотни людей из моторного подразделения посетят практики перед Гран-при Италии и вывесят баннеры. Сотрудники наденут белые футболки с логотипом «Альпин» и слоганом #ViryOnTrack (#ВириНаТрассе) и черные нарукавные повязки.
Сотрудники «Альпин» назвали «предательством ДНК» возможный отказ команды от собственных моторов (Motorsport.com)
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