«Я в этом сомневаюсь». Ферстаппен не верит в связь между уходом Ньюи и падением скорости «Ред Булл»

Ферстаппен высказался об ухудшении положения в чемпионате.

Пилот «Ред Булл» не побеждает вот уже в пяти гонках подряд – и Макса спросили, мог ли спад в форме команды стать следствием ухода из гоночного коллектива Эдриана Ньюи .

Ферстаппен не верит в то, что между решением Ньюи покинуть «Ред Булл» и ухудшением положения команды в чемпионате в связи с потерей болидом скорости может быть какая-то связь.

«Нет, я в этом сомневаюсь. Да, с тех пор, как было заявлено о его уходе, «Ред Булл» стало сложнее, дела пошли хуже. Но даже если кто-то уходит из команды, это не должно вот так влиять на конкурентоспособность машины. Так что нет, я в этом сомневаюсь. Обычного такого не происходит.

В последние недели мы мало виделись с Эдрианом, ведь он также сменил офис на базе команды. Но да, когда мы видимся – у нас все нормально, отношения остались хорошими, никаких проблем у нас никогда не было», – рассказал Ферстаппен.

Гиперкар «Ред Булл» – ☄️: 370 км/ч (больше не выносят шины), любитель снял секунду с поула «Ф-1»