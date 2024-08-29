«Я в этом сомневаюсь». Ферстаппен не верит в связь между уходом Ньюи и падением скорости «Ред Булл»
Ферстаппен высказался об ухудшении положения в чемпионате.
Пилот «Ред Булл» не побеждает вот уже в пяти гонках подряд – и Макса спросили, мог ли спад в форме команды стать следствием ухода из гоночного коллектива Эдриана Ньюи.
Ферстаппен не верит в то, что между решением Ньюи покинуть «Ред Булл» и ухудшением положения команды в чемпионате в связи с потерей болидом скорости может быть какая-то связь.
«Нет, я в этом сомневаюсь. Да, с тех пор, как было заявлено о его уходе, «Ред Булл» стало сложнее, дела пошли хуже. Но даже если кто-то уходит из команды, это не должно вот так влиять на конкурентоспособность машины. Так что нет, я в этом сомневаюсь. Обычного такого не происходит.
В последние недели мы мало виделись с Эдрианом, ведь он также сменил офис на базе команды. Но да, когда мы видимся – у нас все нормально, отношения остались хорошими, никаких проблем у нас никогда не было», – рассказал Ферстаппен.
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