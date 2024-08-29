Джолион Палмер: «Норрис умеет хорошо стартовать, скорее вопрос в психологии»

Палмер посчитал психологическими проблемы Норриса на стартах

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис одержал победу в доминирующем стиле на Гран-при Нидерландов , однако на старте вновь упустил позицию с поула.

По мнению эксперта сайта «Формулы-1» и бывшего пилота чемпионата Джолиона Палмера , в проблеме присутствует психологическая составляющая.

«У меня мало сомнений, что Ландо умеет хорошо стартовать. Мы видели это раньше – к примеру, в прошлом году в Сильверстоуне или Остине, когда он вырывался в лидеры со второго места на решетке. Иронично, что по статистике он лучше выступает, когда стартует вторым, а не первым.

Это указывает на то, что прямо сейчас скорее вопрос в психологии. Когда ты на поуле, впереди чистая трасса, но также нет ориентиров, поэтому ты должен полностью сосредоточиться на себе. В некотором смысле возникает ощущение, что ты мало что можешь выиграть, зато можешь многое потерять.

Я сам был в таком положении, когда ты не чувствуешь уверенности в своих стартах и каждый раз сомнений чуть больше. Как только Ландо удастся удержать лидерство с поула, это сильно подстегнет его уверенность, и вопросы прекратятся. Но пока это остается бременем в его голове.

В этом году он суров к себе, но обычно пилотирует на безупречно высоком уровне, как мы видели в этот уик-энд. Он почти вступил в борьбу за титул впервые в «Ф-1», и, как мне кажется, во многом от его стартов зависит, увидим ли мы настоящую битву за чемпионство.

Похоже, это последняя брешь в броне – а в следующих гонках у него не всегда будет такое преимущество, как в воскресенье, чтобы исправить ситуацию», – заключил Палмер.

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