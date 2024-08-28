Алекс Албон: «Тяжело видеть, как Сарджент покидает команду посреди сезона»
Албон поддержал Сарджента после его замены.
Логан Сарджент больше не будет выступать в «Ф-1», а в «Уильямсе» его заменит Франко Колапинто.
Пилот «Уильямса» поддержал своего теперь уже бывшего напарника, который потерял место в команде по итогам Гран-при Нидерландов.
«Я по себе знаю, каким жестоким порой может быть этот спорт. И мне тяжело видеть, как Логан покидает команду посреди сезона.
Братишка, ты выкладывался на полную, и мне было очень приятно выступать с тобой в одной команде. Я знаю, где бы ты ни стал выступать в дальнейшем, у тебя все будет отлично», – написал Албон.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: RaceFans.net
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