Мартин Брандл: «Норрис продвинулся на шаг-другой в плане величия в Нидерландах»

Брандл поделился мнением о выдающемся этапе Норриса в Зандворте

Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл подвел итоги Гран-при Нидерландов , победу на котором одержал гонщик «Макларена» Ландо Норрис .

«Это гонка, которая продвинула Ландо Норриса на шаг-другой по лестнице «Формулы-1» в плане величия.

Его круг на поул-позицию был одним из тех, когда говоришь: «Откуда взялось такое время, черт возьми?» Макс Ферстаппен также проехал отличный круг и помешал «Макларену » полностью занять первый ряд, а Оскар Пиастри стал третьим в сестринской машине «Макларена». Сейчас мы уже знаем, насколько хорош Пиастри, и это лишь подчеркивает, как комфортно было Норрису в обновленном «Макларене».

[Перед гонкой] главная тема в прессе заключалась в том, сможет ли Норрис сохранить лидерство на первом круге с поула и использовать свой темп для победы. Ответ был получен почти сразу же, когда на самом деле оба «Макларена» медленно сорвались с места и потеряли по позиции.

Ограниченные пятничные данные предполагали, что «Макларен» лучше бережет шины на длинных отрезках в сравнении с «Ред Булл» – так и оказалось. Как только Ферстаппен сказал «Ред Булл» по радио, что с трудом поворачивает болид и находит сцепление, Норрис начал его догонять.

Он был невыносимо быстрым и подчеркнул это быстрейшей попыткой на последнем круге гонки, дополнительным баллом в чемпионате и огромным отрывом в 22,9 секунды.

На круге возвращения он добавил к победе еще стиля Ферстаппена, когда, подражая своему приятелю Максу, сказал simply lovely («просто чудесно», «просто прелесть» – Спортс). Если Ландо продолжит так выступать, ему понадобится своя коронная фраза», – отметил Мартин.

Норрис навез Ферстаппену 20 секунд на домашнем Гран-при Макса − и «Ф-1» в шоке от «Макларена»