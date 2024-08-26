Пьер Гасли: «Объехал Стролла и Алонсо в первом повороте – это был чрезвычайно важный для «Альпин» момент»

Гасли остался доволен выступлением на Гран-при Нидерландов.

Пилот « » сумел закончить гонку на 9-й позиции и заработал 2 очка.

«Я очень доволен. В субботу мы явно были настроены не столь оптимистично. Ну и, если честно – что за гонку нам удалось провести! Просто потрясающе, правда. Я отлично стартовал, сумел объехать и Фернандо Алонсо по внешней траектории в первом повороте. Думаю, это был чрезвычайно важный для нашей гонки момент – и после этого у меня была возможность контролировать ход заезда.

Мы старались беречь шины, а позади постоянно оказывал давление – а также у нас состоялась парочка отличных сражений с Льюисом Хэмилтоном и Карлосом Сайнсом. Было весело, и я очень доволен тем, что мы смогли оказаться на самом верху в средней группе», – рассказал .

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