«Макларен» выложил фото с кубками: «Еще парочка отправится на базу»

Теги Макларен Формула-1 Андреа Стелла Зак Браун Ландо Норрис Гран-при Нидерландов Оскар Пиастри Авто

«Макларен» опубликовал фотографию с пилотами Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри, руководителем Андреа Стеллой и исполнительным директором Заком Брауном после Гран-при Нидерландов.

Норрис выиграл гонку, завоевав кубок и медаль, «Макларен» забрал трофей как конструктор-победитель.

«Еще парочка 🏆 отправится на базу 🧡», – подписала пост команда.

Норрис поставил лучший круг, не предупредив «Макларен». Команда бы запретила

Что случилось на Гран-при Нидерландов: откуда в топ-3 Леклер? Куда пропал Ферстаппен после триумфа на старте?

Фото: соцсети команды «Макларен»

4 комментария
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Забрал домашний кубок Макса)
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Молодчики!
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Ответ Великий Алонсо
Наслаждайтесь коротким промежутком времени побед, в следующем или в 2026 Алонсо на Ньюивском самовозе будет вас всех деклассировать, одну гонку за другой он будет выигрывать ни оставляя никому шансов
мечтай,мечтай, ведрандо))))
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