«Макларен» выложил фото с кубками: «Еще парочка отправится на базу»
«Макларен» опубликовал фотографию с пилотами Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри, руководителем Андреа Стеллой и исполнительным директором Заком Брауном после Гран-при Нидерландов.
Норрис выиграл гонку, завоевав кубок и медаль, «Макларен» забрал трофей как конструктор-победитель.
«Еще парочка 🏆 отправится на базу 🧡», – подписала пост команда.
Норрис поставил лучший круг, не предупредив «Макларен». Команда бы запретила
Что случилось на Гран-при Нидерландов: откуда в топ-3 Леклер? Куда пропал Ферстаппен после триумфа на старте?