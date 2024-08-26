«Макларен» выложил фото с кубками: «Еще парочка отправится на базу»

«Макларен» опубликовал фотографию с пилотами и , руководителем и исполнительным директором после Гран-при Нидерландов.

Норрис выиграл гонку, завоевав кубок и медаль, «Макларен» забрал трофей как конструктор-победитель.

«Еще парочка 🏆 отправится на базу 🧡», – подписала пост команда.

Норрис поставил лучший круг, не предупредив «Макларен». Команда бы запретила

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Фото: соцсети команды «Макларен»