Оскар Пиастри о шансах в Монце: «Теперь «Макларен» больше не боится трасс с конкретными характеристиками»

Пиастри оценил перспективы на .

Пилот « » отметил, что остался доволен своей гонкой в Зандворте, хотя ошибочная стратегия и не позволила ему попасть на подиум.

По мнению Пиастри, на следующем этапе в Монце «Макларен» вновь должен претендовать на самые высокие места.

«Оглядываясь назад на события гонки можно признать, что это [ранний пит-стоп] и правда могло бы иметь смысл. Но нужно отметить, что в «Феррари» действовали агрессивно и очень рано провели пит-стоп.

И то, как мы действовали после этого, тоже было правильным. Потом в боксы свернул Джордж Расселл и мы смогли оказаться на чистой трассе – а именно на это мы и надеялись. В итоге все сработало достаточно неплохо, но этого, к сожалению, все-таки оказалось недостаточно, чтобы обойти Шарля Леклера.

Как бы то ни было, я все равно сумел заработать неплохие 12 очков. Хотя глядя на скорость машины понимаешь, что этих очков должно было быть больше.

Что касается следующей гонки, то «Монца» тоже должна неплохо подойти нашему болиду. В отличие от прошлого сезона, теперь мы больше не боимся трасс с конкретными характеристиками. Так что я с нетерпением жду эту гонку, хотя полагаю, что в Монце «Феррари» должна быть быстрее, чем здесь. Мы тоже должны смотреться сильно, но я жду жесткую борьбу», – рассказал .

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