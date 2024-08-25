Ландо Норрис: «Не скажу, что отчаянно стремлюсь к победе – это никак не помогает»
Норрис рассказал о настрое перед стартом с поула в Зандворте.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис сообщил о своем психологическом состоянии перед Гран-при Нидерландов, который британец начнет с поул-позиции.
«Я хочу выиграть, но не скажу, что отчаянно стремлюсь к победе. Я хочу выиграть. Я упорно работаю ради победы. Мы все это делаем как команда. Все мы хотим победить, но при этом нет отчаянного стремления, ведь это никак не помогает. Так что разницы нет.
Я очень упорно тружусь. Зимой я работал над какими-то вещами, летом тоже. Это уже приносит плоды, если говорить о небольших деталях, однако, конечно, важно показать это в гонке. Так что я упорно работаю ради победы, но это нельзя назвать отчаянным стремлением», – заявил Ландо.
Норрис также высказался о неудачных стартах:
«Я знаю, что старты не были моей сильной стороной на протяжении последних, пожалуй… Если честно, они неплохие – в среднем я все еще в числе лучших по стартам. Просто в паре гонок я упустил возможности и, может, проявил себя чуть хуже, чем в целом по сезону.
Пару раз старты получились не такими, какими должны быть, когда я находился на первом ряду. Как я уже говорил, нет конкретной причины – каждый раз влияли разные факторы.
Однако я уверен в том, что проделал хорошую работу над стартами».
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