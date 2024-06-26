Автодром «Игора Драйв» представляет программу «Мото Драйв»: мотогонки, мастер-класс Давида Леонова, музыка, стантрайдинг

29 и 30 июня на автодроме «Игора Драйв» впервые пройдет уникальное событие – спортивно-зрелищное мероприятие «Мото Драйв». Масштабный спортивный праздник для поклонников активного отдыха и, конечно, двухколесной техники подарит гостям два дня экстремальных и зрелищных мотогонок в различных дисциплинах, а также насыщенную развлекательную программу для взрослых и детей.

В программе 29 июня:

– квалификация шоссейно-кольцевых мотогонок A5Motors Motoring, все классы.

28 команд и более 100 пилотов выйдут на стартовую прямую в рамках одного из самых зрелищных соревнований страны по шоссейно-кольцевым мотогонкам A5Motors Motoring. Они пройдут в статусе Кубка губернатора Ленинградской области по мотогонкам. Старт квалификационных заездов в 14:05 по петербургскому времени.

– Эндуро-кросс, квалификация.

Зрители увидят динамичный и непредсказуемый этап по эндуро. На трассе мотокросса с искусственными препятствиями опытные и начинающие спортсмены продемонстрируют свое мастерство в двух зачетных классах – «турист» и «турист-про». Впервые на трек выйдут райдеры на тяжелых мотоциклах весом до 200 кг и выше. В режиме реального времени гости «Мото Драйв» увидят, как массивные байки ведут себя на треке, особенности поворотов и маневрирования.

– Развлекательная программа, состоящая из Soundtruck «BIG BOOM», «Уличной классики», шоу барабанщиков «Северный Удар», трюковое шоу «Стантрайдинг», обновленная экспозиция автомобилей и новая экспозиция мотоциклов «Скорости не сбрасывают на виражах»

Программа 30 июня :

– Шоссейно-кольцевые мотогонки A5Motors Motoring, Эндуро-кросс.

Обратите внимание, что заезды проводятся на трассе суперкросса автодрома «Игора Драйв», награждение победителей и призеров – в здании Ралли Мото Центра.

– Развлекательная программа этого дня будет также состоять из мероприятий, проводимых 29 июня.

Представители СМИ, фотографы и видеографы могут аккредитоваться на «Мото Драйв» до 10:00 27 июня, заполнив форму по ссылке.

Билеты и подробная информация о «Мото Драйв» на официальном сайте автодрома «Игора Драйв».