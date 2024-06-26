Макс Ферстаппен о новинках конкурентов «Ред Булл»: «Я могу видеть лишь то, что происходит в нашей команде»

Ферстаппен сосредоточен на работе над обновлением болида « ».

Лидер чемпионата выиграл две последние гонки – несмотря на то, что конкурентам удалось заметно сократить отставание от австрийской команды.

По словам , ему не слишком интересно то, за счет чего конкретно «Макларен» сумел догнать «Ред Булл», а внимание его сосредоточено на том, чтобы оптимизировать работу своего болида.

«Можно сколько угодно мечтать о потенциальных новинках других команд [скопированных у конкурентов], но в конечном счете это будет лишь пустой тратой сил. Лично я занят тем, чтобы постараться оптимизировать работу своего болида, постараться сделать его лучше, мы обсуждаем с инженерами самые разные идеи и стараемся найти решения, чтобы остаться на вершине.

И в конечном счете все зависит от того, какие новинки какие команды будут готовить для своих машин. То есть, я же не могу заглянуть к ним и увидеть, что именно сейчас готовят конкуренты. Я могу контролировать лишь то, что происходит в нашей команде – и видеть то, какие новинки готовит «Ред Булл». Именно на этой работе я и сосредоточен», – рассказал Ферстаппен.

«Макларен» так полетел, что уже котируется как лучший в «Ф-1». Грядет титульный бой с Ферстаппеном?