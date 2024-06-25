Гельмут Марко: «Прогресс «Мерседеса» – хорошая новость для «Ред Булл» в борьбе за титул»

Теги Гран-при Испании Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Серхио Перес Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ландо Норрис Авто

Прогресс «Мерседеса» идет на руку «Ред Булл», сообщил Марко.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал последние успехи «Мерседеса» на фоне дисбаланса в чемпионской команде – Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Испании, а Серхио Перес стал лишь восьмым.

– Чеко начал гонку далеко. Но это правда: когда борьба становится такой плотной, ты не можешь позволить себе какую-либо слабость.

– К счастью, если рассуждать с точки зрения «Ред Булл», преследователям недостает стабильности. Ферстаппен постепенно увеличивает отрыв. После сильных выступлений «Макларена» и Норриса, а до этого Леклера и «Феррари», теперь «Мерседес» стучится в двери, не так ли?

– Если «Мерседес» прибавляет, это хорошая новость для нас и наших расчетов в борьбе за титул.

Гельмут Марко: «Ферстаппен побеждает не из-за хорошей машины, но даже Макс не может пилотировать на пределе весь сезон»

Гельмут Марко: «У «Ред Булл» будут многообещающие обновления. Надеюсь, соперники продолжат отнимать очки друг у друга»

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий