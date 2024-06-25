Гельмут Марко: «Прогресс «Мерседеса» – хорошая новость для «Ред Булл» в борьбе за титул»

Прогресс «Мерседеса» идет на руку «Ред Булл», сообщил Марко.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал последние успехи « » на фоне дисбаланса в чемпионской команде – выиграл , а стал лишь восьмым.

– Чеко начал гонку далеко. Но это правда: когда борьба становится такой плотной, ты не можешь позволить себе какую-либо слабость.

– К счастью, если рассуждать с точки зрения «Ред Булл», преследователям недостает стабильности. Ферстаппен постепенно увеличивает отрыв. После сильных выступлений «Макларена» и Норриса, а до этого Леклера и « », теперь «Мерседес» стучится в двери, не так ли?

– Если «Мерседес» прибавляет, это хорошая новость для нас и наших расчетов в борьбе за титул.

Гельмут Марко: «Ферстаппен побеждает не из-за хорошей машины, но даже Макс не может пилотировать на пределе весь сезон»

Гельмут Марко: «У «Ред Булл» будут многообещающие обновления. Надеюсь, соперники продолжат отнимать очки друг у друга»