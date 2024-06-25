Гельмут Марко: «Ферстаппен побеждает не из-за хорошей машины, но даже Макс не может пилотировать на пределе весь сезон»
Марко согласен, что Ферстаппен быстрее болида «Ред Булл».
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко проанализировал скорость Макса Ферстаппена за рулем машины RB20.
– Вы полагаете, что у «Ред Булл» уже не быстрейший болид, но Ферстаппен все еще способен переломить ситуацию и поэтому продолжает побеждать.
– Именно так. Но даже Макс не может пилотировать на пределе весь сезон. Обгон за лидерство [на Гран-при Испании] был выдающимся даже для него.
– Заголовок Bild: «Ферстаппен быстрее собственного болида».
– Это верный вывод. Макс побеждает благодаря уверенности, а не из-за хорошей машины.
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