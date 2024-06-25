Гельмут Марко: «Ферстаппен побеждает не из-за хорошей машины, но даже Макс не может пилотировать на пределе весь сезон»

Марко согласен, что Ферстаппен быстрее болида «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» проанализировал скорость за рулем машины RB20.

– Вы полагаете, что у «Ред Булл» уже не быстрейший болид, но Ферстаппен все еще способен переломить ситуацию и поэтому продолжает побеждать.

– Именно так. Но даже Макс не может пилотировать на пределе весь сезон. Обгон за лидерство [на ] был выдающимся даже для него.

– Заголовок Bild: «Ферстаппен быстрее собственного болида».

– Это верный вывод. Макс побеждает благодаря уверенности, а не из-за хорошей машины.

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