Гельмут Марко: «Ферстаппен побеждает не из-за хорошей машины, но даже Макс не может пилотировать на пределе весь сезон»

Теги Гран-при Испании Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Авто

Марко согласен, что Ферстаппен быстрее болида «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко проанализировал скорость Макса Ферстаппена за рулем машины RB20.

– Вы полагаете, что у «Ред Булл» уже не быстрейший болид, но Ферстаппен все еще способен переломить ситуацию и поэтому продолжает побеждать.

– Именно так. Но даже Макс не может пилотировать на пределе весь сезон. Обгон за лидерство [на Гран-при Испании] был выдающимся даже для него.

– Заголовок Bild: «Ферстаппен быстрее собственного болида».

– Это верный вывод. Макс побеждает благодаря уверенности, а не из-за хорошей машины.

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7 комментариев
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Ответ Paninaro
Да, такого позорного титула имени Майкла Маси ещё не было в истории Ф1.
Думай как хочешь, друг. Твоё право. Только, что должен был делать сам Ферстаппен? Благородно не обгонять Хэмилтона?
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Это просто смешно, показал такое же время как Рассел на более медленной трассе - все тачка уже не едет, проиграл норрису 2 сотые, всё мак лучше, да он повороты скоростные в пол проходил, а Норрис сбрасывал скорость, прижима у ньюивозки больше, про остальных молчу, он легко обьехал Рассела на прямой, а Норрис так и не смог даже попытаться обогнать на первом отрезке, и обогнал лишь в других условиях по резине. Уезжает в закат не атакуя- величайший, побеждает соперников которые лажают - величайший ещё больше, закрашил в Монако и слил в Майями - никаких ошибок не было. Не пробовали нормального второго пилота взять ? Может тогда оба пилота РБ бы божили на ведре и дубли брали. Можно ещё сержанта или латифи взять, они в очки попадать не будут , зато как на их фоне максик будет выглядеть. Уж скорей бы тогда мерс нашел пару десяток, чтобы началась нормальная борьба, а то норрису всё время что то мешает, а удачные пейскары не всегда бывают.
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Ответ Великий Алонсо
Легко трепаться, когда его напарник это унылый Серёжа Перес. Это все пустая болтовня, Ферстаппен никогда не будет великим гонщиком, пока гоняется с Пересом в напарниках, налутает титулы на самовозе как Феттель и потом все его забудут, нужен сильный напарник чтобы доказать свою скорость
Кто интересуется F1, 21 год точно не забудет.
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