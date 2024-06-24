Андреа Стелла: «Самокритика – стиль Норриса. Старт вовсе не был очень плохим»

Стелла призвал не переоценивать жесткие слова Норриса о себе.

Руководитель « » Андреас Стелла рассказал, как относится к высказываниям , который раскритиковал себя после второго места на .

В особенности британец отметил неудачный старт с поула, который, по, его мнению предопределил исход заезда.

«Самокритика Ландо – это стиль, и иногда мы слишком реагируем на стиль, а не на суть. Я считаю, что старт Ландо вовсе не был очень плохим. Это был приличный старт, он оказался почти на корпус впереди Макса [ ].

Факт в том, что получил двойной слипстрим от Ландо и Макса, и в первом повороте, на мой взгляд, Ландо повел себя очень мудро, ведь гонка могла завершиться для него за секунду.

Мне нравится, когда люди смотрят на свои шансы, а не считают, что мир играет против них. Это способ работать с переменными, которые ты не можешь контролировать. Мы не станем излишне реагировать на стиль Ландо, когда он суров к себе. Уверен, он будет заниматься тонкой настройкой в этом плане в ближайшие годы.

Если он расстроен после второго места и финиша в двух секундах от Макса, это очень хорошая новость для всех, в том числе для «Формулы-1». Ведь это означает, что есть борьба, что все решают небольшие детали. Наконец у нас могут быть разные победители, а не только Макс», – заявил менеджер.

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