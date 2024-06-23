Зак Браун: «Невероятное выступление Норриса, не буду корить Ландо за неидеальный старт»

Браун поддержал Норриса, который был близок ко второй победе в карьере.

Исполнительный директор « » отметил высококлассный пилотаж .

Британец неудачно начал Гран-при Испании с поула, что во многом предопределило итоговую вторую позицию.

«Мы, безусловно, считали, что способны выиграть, и Ландо разочарован тем, что победа ускользнула. Но он выдал невероятное выступление, так что я не буду сидеть здесь и корить его за неидеальный старт.

Команда отлично себя проявила, болид был мегабыстрым, и Ландо пилотировал невероятно здорово.

В целом, если обе машины в очках и одна на подиуме, как можно быть разочарованным?» – задал риторический вопрос Браун.

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