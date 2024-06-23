Зак Браун: «Невероятное выступление Норриса, не буду корить Ландо за неидеальный старт»

Теги Макларен Формула-1 Зак Браун Ландо Норрис Авто

Браун поддержал Норриса, который был близок ко второй победе в карьере.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун отметил высококлассный пилотаж Ландо Норриса.

Британец неудачно начал Гран-при Испании с поула, что во многом предопределило итоговую вторую позицию.

«Мы, безусловно, считали, что способны выиграть, и Ландо разочарован тем, что победа ускользнула. Но он выдал невероятное выступление, так что я не буду сидеть здесь и корить его за неидеальный старт.

Команда отлично себя проявила, болид был мегабыстрым, и Ландо пилотировал невероятно здорово.

В целом, если обе машины в очках и одна на подиуме, как можно быть разочарованным?» – задал риторический вопрос Браун.

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13 комментариев
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Ответ irs118return
Имея лучший болид , старт с поула и пилот вроде как быстрый вы мягко говоря обосрались .
Чем измеряется лучший болид? Как быстро все списали ред булл под управлением Макса, который каждую квалу (кроме Монако) то первый, то второй, а Макс каждую гонку стабилен?

Всем хочется сделать из него превозмогателя? Но это не так, МакЛарен в лучшем случае равен РБ, но никак не быстрее. Не обесценивайте вторые места Маков
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Ответ irs118return
Я отталкиваюсь от слов и мнений руководителей команд и гонщиков, а не как ты фантазиями)
А я - от времен на круге и гоночному темпу в последних 5-6 гонках - на практиках, в квале и гонках.
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Маки третьи по очкам сегодня после РБ и Мерсов, а Браун спрашивает как можно быть разочарованным. Я что-то не понимаю наверное, за какое место он бороться собирается?
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Плохая гонка для маков , потеряли кучу очков. Потенционал пилотов и машины позволяет бороться за большее
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Ответ Montisuma
Маки третьи по очкам сегодня после РБ и Мерсов, а Браун спрашивает как можно быть разочарованным. Я что-то не понимаю наверное, за какое место он бороться собирается?
После десятилетия поражений команда ещё не готова бороться за победы на топ уровне. Ей нужно время чтобы этому научиться. Напомню что ещё год назад, на этой же трассе Макларены заслуженно, по темпу, финишировали на 13 и 17 местах. К концу сезона Макларен обретёт достаточно опыта в борьбе за победы, и в 25 году будет полноценно претендовать на титул
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Ответ irs118return
Комментарий удален модератором
А ты чем?
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Ответ torolen
Чем измеряется лучший болид? Как быстро все списали ред булл под управлением Макса, который каждую квалу (кроме Монако) то первый, то второй, а Макс каждую гонку стабилен? Всем хочется сделать из него превозмогателя? Но это не так, МакЛарен в лучшем случае равен РБ, но никак не быстрее. Не обесценивайте вторые места Маков
Комментарий удален модератором
Ответ torolen
Чем измеряется лучший болид? Как быстро все списали ред булл под управлением Макса, который каждую квалу (кроме Монако) то первый, то второй, а Макс каждую гонку стабилен? Всем хочется сделать из него превозмогателя? Но это не так, МакЛарен в лучшем случае равен РБ, но никак не быстрее. Не обесценивайте вторые места Маков
Норрис сам сказал что сегодня у них была самая быстрая машина. Какие ещё подтверждения тебе нужны? Тем более старт с поула был. Второе место есть второе место, но глобально сегодня они сильно проиграли
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Ответ Montisuma
Маки третьи по очкам сегодня после РБ и Мерсов, а Браун спрашивает как можно быть разочарованным. Я что-то не понимаю наверное, за какое место он бороться собирается?
Ну, в отличии от тебя, он учитывает тот факт, что Пиастри стартовал 10-ым, а Норрис в квале имел преимущество всего 0.02 над Ферстаппеном. Поэтому, несмотря на то, что в теории очков могло быть и больше, результат тем не менее положительный, уж точно никак не разочаровывающий.
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