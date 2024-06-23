Зак Браун: «Невероятное выступление Норриса, не буду корить Ландо за неидеальный старт»
Браун поддержал Норриса, который был близок ко второй победе в карьере.
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун отметил высококлассный пилотаж Ландо Норриса.
Британец неудачно начал Гран-при Испании с поула, что во многом предопределило итоговую вторую позицию.
«Мы, безусловно, считали, что способны выиграть, и Ландо разочарован тем, что победа ускользнула. Но он выдал невероятное выступление, так что я не буду сидеть здесь и корить его за неидеальный старт.
Команда отлично себя проявила, болид был мегабыстрым, и Ландо пилотировал невероятно здорово.
В целом, если обе машины в очках и одна на подиуме, как можно быть разочарованным?» – задал риторический вопрос Браун.
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