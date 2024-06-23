Фернандо Алонсо о невыходе в третий сегмент: «Прогноз был пессимистичнее, «Астон Мартин» становится хуже»

Алонсо ожидал, что выступит еще хуже на домашней трассе.

Пилот « » высказался о том, что команда не пробилась в третий сегмент квалификации к Гран-при Испании: двукратный чемпион «Формулы-1» показал 11-е время, – 14-е.

«Мы знали, что на таком автодроме все будет очень плотно. Еще плотнее будет в Австрии, где круг проезжают за 1.04. Так что, да, пожалуй, я доволен результатом, пусть и обидно такое говорить перед домашними трибунами.

Но перед квалификацией наши прогнозы были несколько более пессимистичными. С одной машиной мы даже решили использовать три комплекта в первом сегменте – это знак, что ты не очень уверен в себе. В целом старт десятым из-за штрафа Чеко [ ] – хороший результат», – заявил испанец.

Фернандо поделился мыслями о том, что проиграл обоим пилотам бывшей команды – « »:

«Думаю, мы это знали. «Альпин» оказалась впереди в Монако, была очень близка в Канаде. Здесь она впереди лишь на половину десятой. Так что команда прибавляет, а мы, пожалуй, становимся хуже.

Здесь этап будет болезненным, уик-энд в Австрии будет болезненным, в Сильверстоуне тоже. Надо продолжать зарабатывать очки – пусть это будет восьмое место, седьмое, девятое, любое. Нельзя сдаваться, необходимо сохранять позитив в эти тяжелые времена.

Надеюсь, [проблемы закончатся] до летнего перерыва. Но, на мой взгляд, команда хорошо понимает, что пошло так, что пошло не так. Не только в нынешнем сезоне, но и во второй части прошлого года».

Гран-при Испании-2024. Норрис выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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