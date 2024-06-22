Леклера и Стролла предупредили за инциденты в практике

Теги Гран-при Испании ФИА Феррари Макларен Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес регламент Астон Мартин Шарль Леклер Ланс Стролл Ландо Норрис Авто

Гонщики «Феррари» и «Астон Мартин» Шарль Леклер и Ланс Стролл избежали штрафов за инциденты в заключительной сессии свободных заездов перед Гран-при Испании.

Леклер дошел до контакта с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом. Шарль сообщил стюардам, что Норрис заблокировал его в пятом повороте, и «это его расстроило».

Судьи посчитали, что монегаск пилотировал хаотично, но не опасно, и выписали спортсмену предупреждение.

Аналогичное решение стюарды приняли в отношении Стролла за инцидент с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса».

Леклер и Норрис вызваны к стюардам из-за инцидента в конце 3-й практики

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Прекрасная новость. Квалификация не омрачена никакими штрафами.
+5
-2
+3
Ахахаха, я же писал в предыдущей новости, Лэклера не накажут, он сын судей. Просто позор, абсолютно опасное вождение, истерика на трассе, а ему ничего.
+5
-3
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий