Леклера и Стролла предупредили за инциденты в практике

Гонщики « » и « » и избежали штрафов за инциденты в заключительной сессии свободных заездов перед Гран-при Испании.

Леклер дошел до контакта с пилотом « » Ландо Норрисом. Шарль сообщил стюардам, что Норрис заблокировал его в пятом повороте, и «это его расстроило».

Судьи посчитали, что монегаск пилотировал хаотично, но не опасно, и выписали спортсмену предупреждение.

Аналогичное решение стюарды приняли в отношении Стролла за инцидент с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса».

Леклер и Норрис вызваны к стюардам из-за инцидента в конце 3-й практики

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