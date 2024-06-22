Леклера и Стролла предупредили за инциденты в практике
Гонщики «Феррари» и «Астон Мартин» Шарль Леклер и Ланс Стролл избежали штрафов за инциденты в заключительной сессии свободных заездов перед Гран-при Испании.
Леклер дошел до контакта с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом. Шарль сообщил стюардам, что Норрис заблокировал его в пятом повороте, и «это его расстроило».
Судьи посчитали, что монегаск пилотировал хаотично, но не опасно, и выписали спортсмену предупреждение.
Аналогичное решение стюарды приняли в отношении Стролла за инцидент с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса».
Леклер и Норрис вызваны к стюардам из-за инцидента в конце 3-й практики
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