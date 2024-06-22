Леклер и Норрис вызваны к стюардам из-за инцидента в конце 3-й практики

Теги происшествия Гран-при Испании ФИА Феррари Макларен Формула-1 Шарль Леклер Ландо Норрис Авто

Стюарды расследуют действия Леклера в конце 3-й практики в Барселоне.

Инцидент произошел в самом конце сессии, когда многие гонщики тренировали квалификационный темп.

Ландо Норрис помешал Шарлю Леклеру на быстром круге гонщика «Феррари», заблокировав того в 5-м повороте.

Леклер остался крайне недоволен действиями соперника и поравнявшись с ним, монегаск сделал движение рулем в сторону «Макларена», что привело к легкому контакту между двумя болидами.

После инцидента Норрис сообщил команде по радио, что его машина могла получить повреждения.

Гран-при Испании-2024. 3-я практика. Сайнс – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 4-й

27 комментариев
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Ответ _Greg Moore
Леклер наконец-то перестает быть плюшевым.
И начал движение в сторону истерички?
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Леклеру прилетит, глупые эмоции
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Феттель vs Хэм Баку 2017
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Леклер наконец-то перестает быть плюшевым.
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Ответ iamgolova
Феттель vs Хэм Баку 2017
В Баку была гонка и Хэм после SC тормозил весь пелотон, а это всего лишь практика… Касание было минимальным, а Себ тогда реально боднул Хэма) Думаю не накажут никого. Первый помешал, второй немного зацепил. Но характер Леклер показал :)
+7
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Ответ ASphotographer
ага... Это как негр, укравший в магазине кассу, орет при задержании, что он бедный, черный и вообще. Судьи, конечно, накажут его за фамилию, а не за то, что он совершил умышленное столкновение
не знаю что там по неграм, но блокировка наказывается 3 позициями, даже если пилот не в курсе и виновата команда. Вот Леклера за такое наказывали, а паспортист - с правильной родословной, его такое не касается
+6
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+3
Ответ С высоты положения!
Опасно не уходить с траектории когда сзади летит машина на гораздо более высокой скорости. Тем более Норрис подвинулся уже тогда, когда Леклер в него упёрся и потерял скорость. Это его так сильно взбесило.
Это практика. По вашему ситуация стоила того, чтобы рисковать повредить 2 болида?
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Это Леклера наверное Феттель научил, бодать соперников)))
+5
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Леклер не меняется - что в 2012м в картинге с Ферстапеном (ссылка ниже), что в 2024м с Норрисом ;)

https://www.youtube.com/watch?v=L42H4vkbHYc

upd: даже босс тот же - Фред Вассер :))))
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Я момент не видел, но по описанию Леклера точно должны наказать, потому что это явно не гоночный инцидент, а опасное вождение.
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Ответ Scorpio
не знаю что там по неграм, но блокировка наказывается 3 позициями, даже если пилот не в курсе и виновата команда. Вот Леклера за такое наказывали, а паспортист - с правильной родословной, его такое не касается
Блокировка в практике не наказывается, а вот намеренное столкновение да
+2
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+1
Ответ Alex_nder
В Баку была гонка и Хэм после SC тормозил весь пелотон, а это всего лишь практика… Касание было минимальным, а Себ тогда реально боднул Хэма) Думаю не накажут никого. Первый помешал, второй немного зацепил. Но характер Леклер показал :)
А что всего лишь в практике можно намеренно в других врезаться?
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Ответ Павел Швецов
Я момент не видел, но по описанию Леклера точно должны наказать, потому что это явно не гоночный инцидент, а опасное вождение.
Опасно не уходить с траектории когда сзади летит машина на гораздо более высокой скорости. Тем более Норрис подвинулся уже тогда, когда Леклер в него упёрся и потерял скорость. Это его так сильно взбесило.
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Мощная борьба за 2 место
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Ответ aburich
И начал движение в сторону истерички?
Приятные парни не берут чемпионские титулы, увы и ах
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Ответ _Greg Moore
Леклер наконец-то перестает быть плюшевым.
ну в практике то можно показать "самца"
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Леклера накажут, даже будь он на месте Норриса, его бы наказали
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Ответ Alex_nder
В Баку была гонка и Хэм после SC тормозил весь пелотон, а это всего лишь практика… Касание было минимальным, а Себ тогда реально боднул Хэма) Думаю не накажут никого. Первый помешал, второй немного зацепил. Но характер Леклер показал :)
Не характер, а несдержанность Леклер показал) Пусть попробует в гонке так характер показывать)
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Ответ Главный фанат Укалек Астри Слеттемарк
Звучит как обоим по 3 позиции впаять
Это тренировка, скорее денежный штраф
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