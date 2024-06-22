Леклер и Норрис вызваны к стюардам из-за инцидента в конце 3-й практики
Стюарды расследуют действия Леклера в конце 3-й практики в Барселоне.
Инцидент произошел в самом конце сессии, когда многие гонщики тренировали квалификационный темп.
Ландо Норрис помешал Шарлю Леклеру на быстром круге гонщика «Феррари», заблокировав того в 5-м повороте.
Леклер остался крайне недоволен действиями соперника и поравнявшись с ним, монегаск сделал движение рулем в сторону «Макларена», что привело к легкому контакту между двумя болидами.
После инцидента Норрис сообщил команде по радио, что его машина могла получить повреждения.
Гран-при Испании-2024. 3-я практика. Сайнс – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 4-й
https://www.youtube.com/watch?v=L42H4vkbHYc
upd: даже босс тот же - Фред Вассер :))))