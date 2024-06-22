Леклер и Норрис вызваны к стюардам из-за инцидента в конце 3-й практики

Стюарды расследуют действия Леклера в конце 3-й практики в Барселоне.

Инцидент произошел в самом конце сессии, когда многие гонщики тренировали квалификационный темп.

помешал Шарлю Леклеру на быстром круге гонщика « », заблокировав того в 5-м повороте.

Леклер остался крайне недоволен действиями соперника и поравнявшись с ним, монегаск сделал движение рулем в сторону « », что привело к легкому контакту между двумя болидами.

После инцидента Норрис сообщил команде по радио, что его машина могла получить повреждения.

Гран-при Испании-2024. 3-я практика. Сайнс – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 4-й