Андреа Стелла: «Наш потенциал вдохновляет – мы попробуем вынести максимум из темпа»

Теги Гран-при Испании Макларен Формула-1 Андреа Стелла Авто

В «Макларене» подвели итоги пятничных практик Гран-при Испании .

Руководитель «Макларена» считает, что команда удачно провела первые практики этапа в Барселоне.

«Полезный день. У нас не было серьезных проблем, и мы выполнили план, который включал в себя выявление верных настроек – здесь это чрезвычайно важно, если учитывать требовательность трассы к сцеплению в длинных поворотах и жаркие условия.

Нам удалось поработать с шинами в попытке понять, какой комплект лучше всего подходит для гонки и как использовать «софт» в квалификации. Думаю, мы собрали хорошие данные, которые мы теперь изучим ночью.

В целом, все прошло без сюрпризов. Первые ряды пелотона выглядят вполне плотно, и мы видим – как видели и до этого, – что все болиды, судя по всему, способны показать хороший быстрый круг. Нам придется сохранять концентрацию и проезжать хорошие круги.

Но наш потенциал вдохновляет – мы попробуем вынести максимум из темпа, чтобы заработать в этот уик-энд как можно больше очков», – сказал Стелла.

Гран-при Испании-2024. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 5-й

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Результаты не смотрел, Перес в попе?
0
0
0
Ответ ASphotographer
Результаты не смотрел, Перес в попе?
посмотрел.... в попе
0
0
0
Ответ ASphotographer
посмотрел.... в попе
двухлетний поп
0
0
0
Ответ ASphotographer
посмотрел.... в попе
Проктологи?😂😂😂
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий