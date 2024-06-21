Андреа Стелла: «Наш потенциал вдохновляет – мы попробуем вынести максимум из темпа»

В «Макларене» подвели итоги пятничных практик Гран-при Испании .

Руководитель « » считает, что команда удачно провела первые практики этапа в Барселоне.

«Полезный день. У нас не было серьезных проблем, и мы выполнили план, который включал в себя выявление верных настроек – здесь это чрезвычайно важно, если учитывать требовательность трассы к сцеплению в длинных поворотах и жаркие условия.

Нам удалось поработать с шинами в попытке понять, какой комплект лучше всего подходит для гонки и как использовать «софт» в квалификации. Думаю, мы собрали хорошие данные, которые мы теперь изучим ночью.

В целом, все прошло без сюрпризов. Первые ряды пелотона выглядят вполне плотно, и мы видим – как видели и до этого, – что все болиды, судя по всему, способны показать хороший быстрый круг. Нам придется сохранять концентрацию и проезжать хорошие круги.

Но наш потенциал вдохновляет – мы попробуем вынести максимум из темпа, чтобы заработать в этот уик-энд как можно больше очков», – сказал .

Гран-при Испании-2024. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 5-й