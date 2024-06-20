Ландо Норрис о шансах победить Ферстаппена в чемпионате: «Будет тяжело»

Норрис оценил шансы обойти в борьбе за титул.

Пилот « » считает, что с увеличением конкуренции шансы на то, чтобы догнать Макса, у команд выросли, но при этом вероятность этого все равно не слишком велика.

«Думаю, будет тяжело. Хотя сейчас, возможно, шансы на это стали выше, появилось больше возможностей – особенно если в борьбу включится « », значит шансы отобрать у лидеров больше очков вырастут. Раньше плохой уик-энд для Макса означал финиш на 3-4 позиции, сейчас – возможно, уже на 5-6 позиции.

И если именно ты сможешь стать тем парнем, который выиграет в этот уик-энд, то ты сможешь отыграть очень много очков. Так что да, если все продолжится в том же духе, я думаю, что шансы догнать его станут выше.

При этом я уверен, что Макс всегда будет стремиться сделать одно – чтобы его плохой уик-энд не получился таким уж плохим на самом деле, он все равно каждый раз будет зарабатывать довольно много очков. Ведь он очень силен во всех областях.

Он очень редко допускает ошибки, крайне редко проваливается в квалификациях. Но с учетом того, что давление на него теперь выросло, никогда не знаешь, как все изменится. Под давлением люди чаще ошибаются.

Хотя это все равно тяжело, потому что мастерство Макса не вызывает сомнений ни в одной из областей, у него нет слабых мест. Его возможно догнать, но для этого нужна очень хорошая машина и очень стабильный уровень выступлений на дистанции всего сезона», – рассказал .

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