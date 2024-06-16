Пьер Гасли: «Разумеется, однажды выиграть гонку «24 часа Ле-Мана» – это моя мечта»

Гасли надеется однажды выиграть гонку «24 часа Ле-Мана».

Пилот « » присутствовал в паддоке в качестве приглашенного гостя по ходу всего марафона, отметив, что ему было не так просто смотреть за легендарной гонкой со стороны.

«Думаю, об этом мечтает каждый ребенок [занимающийся гонками]. Я смотрел «24 часа Ле-Мана» с тех пор, как был вот такого роста [показывает на отметку себе по пояс].

На самом деле, я даже жил в Ле-Мане [одноименный город] на протяжении пяти лет. Я здесь учился, так что мне близка и эта трасса, и этот город. И да, разумеется, однажды выиграть гонку «24 часа Ле-Мана» – это моя мечта.

Тем не менее, сейчас я полностью сосредоточен на «Формуле-1». Выступление в Ле-Мане не входит в краткосрочные планы, но смотреть на этих ребят, будучи сам одетым в обычные кроссовки и джинсы – да, чувствуется, что здесь что-то не так.

Надеюсь, однажды я окажусь за рулем хорошей машины и смогу принять участие в «24-х часах Ле-Мана», – рассказал .

24 часа Ле-Мана. Экипаж «Феррари» №50 выиграл гонку в классе гиперкаров, экипаж «Тойоты» №7 – 2-й, экипаж Квята 10-й, экипаж Шварцмана сошел