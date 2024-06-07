Макс Ферстаппен о новом регламенте: «Может быть, нужно еще добавить бананы, как в Mario Kart»

Ферстаппен предложил добавить в новые правила «Ф-1» фишку из видеоигры.

Пилот « » поделился мнением о недавно представленном регламенте 2026 года. Вместо созданных нововведений трехкратный чемпион в шутку предложил добавить бананы из популярной видеоигры Mario Kart, где ягода используется как средство против соперников.

«Они [ФИА и « »] слегка изменили то, как используется энергия на прямых. Чем больше симуляций будет проведено, тем все это будет понятнее.

Что касается активной аэродинамики, то это по большей части попытка разобраться с проблемой на прямых [связанной с понижением передачи]. Если это будет что-то контролируемое, то полагаю, это будет работать одинаково для всех.

Не знаю, насколько эффективным будет ручное повышение мощности [MOM – Manuel Override Mode], поскольку я пока не видел, насколько эффективно это работает. Может быть, нужно еще добавить бананы [как в Mario Kart]», – сказал .

Голландец отдельно выделил новую систему, которая призвана заменить DRS – тот самый режим MOM: теперь пилот будет получать дополнительную прибавку в мощности на круг, если между ним и идущим впереди болидом традиционная секунда.

«Если это хорошо работает, то все нормально – но пока мне кажется весьма сложным это определить. Все будет зависеть оттого, насколько хорошо вы сможете преследовать соперника, насколько хорошей будет прибавка к мощности и насколько медленной будет перезарядка.

Есть много вещей, которые мне все еще предстоит понять – и не только мне. Это касается всех, кто разрабатывает и составляет правила. Все будет работать как надо, но новые правила определенно посложнее».

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