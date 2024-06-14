«Речь идет о 20-30 специалистах, очень авторитетных в мире автоспорта». Джеймс Воулз – о будущих переходах в технический штаб «Уильямса»

Воулз рассказал о будущих трансферах авторитетных инженеров.

Руководитель « » отметил, что доволен тем, как проходит процесс перестройки и модернизации работы команды.

По словам Воулза, уже в ближайшее время команда сможет объявить о переходе десятков новых инженеров.

«Фаза перестройки проходит очень хорошо. Мы пока еще, к сожалению, не имеем возможности обо всем объявить, но когда мы начнем делать официальные объявления о том, кого «Уильямсу» удалось подписать, вы услышите довольно громкие и известные имена, которых признают многие – новые сотрудники появятся и в техническом департаменте, и в департаменте аэродинамики.

И речь не идет о небольшом количестве. Речь идет о 20-30 специалистах, очень авторитетных в мире автоспорта, и которые внесут вклад в успехи «Уильямса». Так что мы находимся в хорошем положении – мне нравится то, как развиваются события.

Конечно, этот процесс всегда идет медленнее, чем вам бы хотелось – ведь вам бы хотелось, чтобы новые люди пришли команду уже завтра. Но я постарался сделать так, чтобы мы смогли дождаться действительно нужных нам людей, а потом смогли подписать их и заполучить в нашу команду», – рассказал Воулз.

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