«Феррари» проводит двухдневные тесты шин «Пирелли» к 2025 году

В « » проводят пятые по счету шинные тесты к сезону-2025.

В рамках разработки новых шин к следующему сезону «Пирелли» проводит тесты со всеми командами «Формулы-1», которые сами готовы в них участвовать.

Данные тесты проходят в Муджелло – в первый день проехал по трассе 120 кругов, в основном занимаясь тестированием шин «хард». Однако во второй половине дня из-за дождя в «Пирелли» переключились на работу с промежуточными шинами.

Во второй день тестов за руль болида « » SF-24 сядет уже .

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