«Феррари» проводит двухдневные тесты шин «Пирелли» к 2025 году

Теги Феррари тесты Формула-1 Пирелли Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Муджелло Авто

В «Пирелли» проводят пятые по счету шинные тесты к сезону-2025.

В рамках разработки новых шин к следующему сезону «Пирелли» проводит тесты со всеми командами «Формулы-1», которые сами готовы в них участвовать.

Данные тесты проходят в Муджелло – в первый день Шарль Леклер проехал по трассе 120 кругов, в основном занимаясь тестированием шин «хард». Однако во второй половине дня из-за дождя в «Пирелли» переключились на работу с промежуточными шинами.

Во второй день тестов за руль болида «Феррари» SF-24 сядет уже Карлос Сайнс.

«Ф-1» будущего напрягла команды и гонщиков: болиды замедлятся до «Ф-2», но станут еще опаснее! Правила уже правят

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Mittermeyer
Многие возмущались "секретным" шинным тестам Мерса, а тут Феррари уже как минимум 2ые тесты на актуальных болидах проводят за первые 10 этапов. И самое главное всех все устраивает, про нечестное преимущество никто не думает, все норм.
это ф1, тут это в порядке вещей, никакого спортивного духа давно уже нет.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий