«Феррари» проводит двухдневные тесты шин «Пирелли» к 2025 году
В «Пирелли» проводят пятые по счету шинные тесты к сезону-2025.
В рамках разработки новых шин к следующему сезону «Пирелли» проводит тесты со всеми командами «Формулы-1», которые сами готовы в них участвовать.
Данные тесты проходят в Муджелло – в первый день Шарль Леклер проехал по трассе 120 кругов, в основном занимаясь тестированием шин «хард». Однако во второй половине дня из-за дождя в «Пирелли» переключились на работу с промежуточными шинами.
Во второй день тестов за руль болида «Феррари» SF-24 сядет уже Карлос Сайнс.
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