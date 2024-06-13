Джо Сейвард: «Уильямс» обязан быть лучшей ставкой для Сайнса, чем «Ауди»

Сейвард высказался о плюсах и минусах вариантов для Сайнса.

Журналист Джо Сейвард уверен, что пилоту «Феррари» стоит перейти в «Уильямс» в 2025 году, а не в « » (с сезона-2026 – «Ауди»).

«Обе команды прибавят, но ключевой вопрос в том, кто добьется прогресса быстрее. «Ауди» может (в идеальном мире) стать претендентом на чемпионство, но необходимо помнить, что приход производителя в «Ф-1» сам по себе не гарантирует успех.

К примеру, в конце 1993 года «Мерседес» решил официально войти в «Формулу-1» и купил акции [производителя моторов «Ф-1»] Ilmor. В конце 1994-го «Мерседес» покинул «Заубер» и заключил сделку с « ». Сотрудничество не принесло ни одной победы до 1997 года, а первый титул пришел лишь в 1998-м.

« » потребовалось много времени, чтобы стать силой в «Ф-1», и вера, что «Ауди» начнет побеждать сразу же, в 2026-м – мышление, которое погрузило множество заносчивых автопроизводителей по шею в то, что французы столь поэтично называют «merde». И всегда тяжело им сочувствовать, потому что всех их предупреждали не иметь безумных ожиданий – тем не менее, они продолжали приходить и падать лицом в землю, один за другим.

Карлос может присоединиться к « » в 2025-м с двигателями «Мерседеса», и есть шансы, что команда окажется довольно близко к лидерам в 2026-м (потому что знает, как это делать). Да, «Уильямс» мало чего достиг за последние десять лет, но человек, внимательно следящий за «Формулой-1», может увидеть признаки, что период приближается к концу.

Команда была в ужасающем раздрае, когда ее приобрел Dorilton, и исправление ситуации требует времени. Но можно посмотреть, как дела у «Макларена» – клиент «Мерседеса» столь же хорош, как «Мерседес» и «Феррари», и [«Уильямс»] обязан быть лучшей ставкой, чем «Ауди».

«Уильямс» предлагает Карлосу сделку по схеме «2+1», что позволит ему уйти после сезона-2026, если появится более интересное предложение. И, честно говоря, вы, должно быть, пьете производимый «Ауди» напиток Kool-Aid, если полагаете, что немецкая компания является лучшим вариантом на сезон-2025», – написал Джо.

«Уильямс» предлагает Сайнсу контракт по схеме 2+1+1 (AMuS)

«Я настоятельно советую ему этого не делать». Ральф Шумахер предостерег Сайнса от перехода в «Уильямс»