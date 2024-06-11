Где смотреть 24 часа Ле-Мана 2024: как и где посмотреть прямую трансляцию в России

Теги 24 часа Ле-Мана WEC Авто

В предстоящие выходные в рамках чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) пройдет 92-я в истории гонка «24 часа Ле-Мана».

Обладатели гиперпоула будут определены в четверг, 13 июня, гонка состоится с 15 по 16 июня.

Расписание трансляций, даты и время московское

Среда, 12 июня

1-я практика: 15:00

Квалификация: 20:00

2-я практика: 23:00

Четверг, 13 июня

3-я практика: 16:00

Гиперпоул: 21:00

4-я практика: 23:00

Суббота, 15 июня

Разогрев: 13:00

Старт гонки: 17:00

Где смотреть «24 часа Ле-Мана»?

Гонку «24 часа Ле-Мана» в полном объеме покажет телеканал Eurosport 1 с русскоязычными комментаторами. Все другие сессии будут представлены на телеканалах Eurosport 1 и Eurosport 2, входящие в пакеты каналов на IPTV. Кроме этого, трансляции доступны на сайте Eurosport по подписке, которую можно оплатить с зарубежной карты.

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