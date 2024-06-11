Ферстаппен посвятил фанатам оранжевый шлем для европейских Гран-при

Пилот « » представил особый шлем в честь своих болельщиков.

Ливрея выполнена в оранжевом цвете и включает в себя изображения трибун.

«Безусловно, этот шлем многое для меня значит. В Европе есть несколько особенных гонок со множеством фанатов в оранжевом, и я точно буду там гоняться в таком шлеме. Это в честь всех болельщиков, которые меня поддерживают», – сообщил трехкратный чемпион «Формулы-1».

Макс впервые использует шлем на , который пройдет с 21 по 23 июня, а затем наденет его в , , Италии и Нидерландах.

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Фото: сайт Макса Ферстаппена