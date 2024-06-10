Все команды MotoGP выступят в ретроливреях в Великобритании в честь 75-летия серии

Теги чемпионат мира MotoGP Гран-при Великобритании MotoGP стиль ливреи Авто

MotoGP отпразднует юбилей особыми расцветками.

Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP сообщил, что на Гран-при Великобритании, который пройдет со 2 по 4 августа, все 11 команд будут использовать специальные ливреи в ретростиле. Инициатива приурочена к 75-летию серии.

Коллективы представят винтажные расцветки на особом мероприятии в четверг перед Гран-при.

Марк Маркес и Баньяя – лучший состав в истории команды». Генеральный директор «Дукати» в MotoGP о гонщиках на сезон-2025

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий