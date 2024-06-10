Все команды MotoGP выступят в ретроливреях в Великобритании в честь 75-летия серии

MotoGP отпразднует юбилей особыми расцветками.

Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP сообщил, что на , который пройдет со 2 по 4 августа, все 11 команд будут использовать специальные ливреи в ретростиле. Инициатива приурочена к 75-летию серии.

Коллективы представят винтажные расцветки на особом мероприятии в четверг перед Гран-при.

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