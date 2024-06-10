Макс Ферстаппен о везении с машиной безопасности: «Счет 1:1 в этом году»
Ферстаппен прокомментировал выезд сэйфти-кара, который помог ему победить.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Канады после того, как вовремя появившаяся машина безопасности позволила ему стать лидером.
Ключевой соперник Макса Ландо Норрис из «Макларена» в тот момент уже проехал заезд в боксы. На Гран-при Майами с сэйфти-каром повезло уже британцу, который одержал первую победу в карьере.
«Конечно, иногда это работает на тебя, иногда против. В этот раз сработало в нашу пользу, так что, можно сказать, в этом плане счет 1:1 в нынешнем году. Но это гонки, это часть игры», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1».
Ферстаппен также отметил, что в переменчивых погодных условиях выступать было сложно:
«Такая гонка не могла получиться простой. Легко допустить ошибку, особенно когда промежуточные шины становятся почти «сликами». Очень просто выехать за пределы трассы, поскольку асфальт в большинстве мест высыхал, но в каких-то поворотах было слишком мокро для «сликов».
Но порой выступать в таких гонках очень весело. Не хочется проводить их постоянно, так как напряжение слишком большое, но мне очень понравилось».
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