Макс Ферстаппен о везении с машиной безопасности: «Счет 1:1 в этом году»

Теги Гран-при Канады Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Майами Авто

Ферстаппен прокомментировал выезд сэйфти-кара, который помог ему победить.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Канады после того, как вовремя появившаяся машина безопасности позволила ему стать лидером.

Ключевой соперник Макса Ландо Норрис из «Макларена» в тот момент уже проехал заезд в боксы. На Гран-при Майами с сэйфти-каром повезло уже британцу, который одержал первую победу в карьере.

«Конечно, иногда это работает на тебя, иногда против. В этот раз сработало в нашу пользу, так что, можно сказать, в этом плане счет 1:1 в нынешнем году. Но это гонки, это часть игры», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1».

Ферстаппен также отметил, что в переменчивых погодных условиях выступать было сложно:

«Такая гонка не могла получиться простой. Легко допустить ошибку, особенно когда промежуточные шины становятся почти «сликами». Очень просто выехать за пределы трассы, поскольку асфальт в большинстве мест высыхал, но в каких-то поворотах было слишком мокро для «сликов».

Но порой выступать в таких гонках очень весело. Не хочется проводить их постоянно, так как напряжение слишком большое, но мне очень понравилось».

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1 комментарий
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Макс пока на удивление достойно встречает поражения ( я про Монако, Майами, равную квалификацию в Канаде). При этом вполне себе честно говорит про проблемы со второй машиной, не прикрываясь общими фразами ( но и без негатива).
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