Тото Вольфф: «Возможно, было слишком смело надеяться на победу. Нельзя быть столь ненасытными»

Вольфф подвел итоги Гран-при Канады.

Руководитель « » отметил, что в команде допускали мысль о победе по ходу гонки в Канаде.

«Возможно, было слишком смело надеяться на победу, когда [Расселл] был на «харде» и догонял лидеров, показывая отличный темп. Может быть, на секунду мы подумали о победе – но нельзя быть столь ненасытными.

С одной стороны, он [Джордж] потрясающе пилотировал, но с другой, возможно, он допустил одну-две ошибки, которых можно было избежать.

Но нам нужно концентрироваться на позитивном. Машина продвинулась вперед, мы постепенно ее обновляем. Наше направление верное.

Надеюсь [что на других трассах темп будет таким же хорошим]. Барселона будет хорошей проверкой, потому там есть все виды поворотов», – сказал .

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