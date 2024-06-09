Тото Вольфф: «Возможно, было слишком смело надеяться на победу. Нельзя быть столь ненасытными»
Вольфф подвел итоги Гран-при Канады.
Руководитель «Мерседеса» отметил, что в команде допускали мысль о победе по ходу гонки в Канаде.
«Возможно, было слишком смело надеяться на победу, когда Джордж [Расселл] был на «харде» и догонял лидеров, показывая отличный темп. Может быть, на секунду мы подумали о победе – но нельзя быть столь ненасытными.
С одной стороны, он [Джордж] потрясающе пилотировал, но с другой, возможно, он допустил одну-две ошибки, которых можно было избежать.
Но нам нужно концентрироваться на позитивном. Машина продвинулась вперед, мы постепенно ее обновляем. Наше направление верное.
Надеюсь [что на других трассах темп будет таким же хорошим]. Барселона будет хорошей проверкой, потому там есть все виды поворотов», – сказал Вольфф.
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Дёргается, нервничает, упускает преимущество.
Стартовав первым, все профукал и, с трудом, сохранил подиум, как всегда сохранив запал только на напарника.
Люис провел очередную солидную гонку, ни разу не ошибившись с потерями. Приняв все правильные решения.
Может, в конце, стоило ставить прикатанный софт вместо оставшегося нового харда.
Но пара выигранных мест , лучший круг и общее впечатление не оставляют сомнений, кто тут Чемпион даже в свои годы, а кто так... имя, среди напарников, написанных через запятую на странице Люиса в Википедии.
Совсем другое, да - было слишком смело надеяться на победу. После поула (т.б. и время которого - Макс сравнял.) - он именно так и выглядел!
Джордж однозначно - ему ещё расти и расти. И результат роста - нестоль очевиден, до сих пор.
Льюис вырос давно - ему уже, опыт мешает порою.